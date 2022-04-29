Глава Республики Башкортостан вручил директору филиала "Росгосстраха" Юрию Шпизелю Почетную грамоту Президента России

22 апреля Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил жителям республики государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Почетную грамоту Президента РФ Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу из рук главы Республики Башкортостан получил директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Республике Башкортостан Юрий Шпизель.
"Всех вас, дорогие друзья, объединяет высокая ответственность за судьбу республики и страны, стремление видеть родной край процветающим. В Башкортостане всегда работают на совесть. Трудовая биография каждого из вас — яркое тому свидетельство. Ваш оптимизм, самоотверженное отношение к делу, созидательный настрой вдохновляет молодую смену и являются для них достойным примером", — отметил на торжественной церемонии Радий Хабиров.
Юрий Яковлевич Шпизель — один из самых опытных и авторитетных руководителей региональной сети компании "Росгосстрах". 18 лет он возглавляет филиал в Республике Башкортостан, который является одним из крупнейших по географии присутствия и бизнес-результатам в системе "Росгосстраха" и занимает лидирующие позиции среди всех страховых компаний на региональном рынке. В числе клиентов "Росгосстраха" в Башкортостане — сотни тысяч жителей республики и тысячи компаний из различных отраслей экономики: нефтедобычи, нефтепереработки, энергетики, промышленности, авиации и др. В филиале компании работает около 2,5 тыс. сотрудников и страховых агентов.
"Такая высокая оценка Президента России, несомненно, является признанием достижений всего коллектива нашего филиала и компании в целом. Благодаря профессионализму и вкладу каждого госстраховца в развитие страховой сферы мы остаемся на протяжении более ста лет одной из лучших страховых компаний страны, — отметил Юрий Шпизель. — Я благодарен нашим клиентам за доверие, агентам и сотрудникам филиала за вовлеченность и активность при достижении стоящих перед нами целей. В нашей работе самое главное — это защита благополучия каждого клиента и всесторонняя поддержка в любом вопросе, касающемся страхования. Мы готовы и дальше соответствовать ожиданиям наших клиентов, предлагая им привлекательные по наполнению страховые продукты и сервис на высоком уровне".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.