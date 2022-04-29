Глава Республики Башкортостан вручил директору филиала "Росгосстраха" Юрию Шпизелю Почетную грамоту Президента России

22 апреля Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил жителям республики государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Почетную грамоту Президента РФ Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу из рук главы Республики Башкортостан получил директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Республике Башкортостан Юрий Шпизель.

"Всех вас, дорогие друзья, объединяет высокая ответственность за судьбу республики и страны, стремление видеть родной край процветающим. В Башкортостане всегда работают на совесть. Трудовая биография каждого из вас — яркое тому свидетельство. Ваш оптимизм, самоотверженное отношение к делу, созидательный настрой вдохновляет молодую смену и являются для них достойным примером", — отметил на торжественной церемонии Радий Хабиров.

Юрий Яковлевич Шпизель — один из самых опытных и авторитетных руководителей региональной сети компании "Росгосстрах". 18 лет он возглавляет филиал в Республике Башкортостан, который является одним из крупнейших по географии присутствия и бизнес-результатам в системе "Росгосстраха" и занимает лидирующие позиции среди всех страховых компаний на региональном рынке. В числе клиентов "Росгосстраха" в Башкортостане — сотни тысяч жителей республики и тысячи компаний из различных отраслей экономики: нефтедобычи, нефтепереработки, энергетики, промышленности, авиации и др. В филиале компании работает около 2,5 тыс. сотрудников и страховых агентов.

"Такая высокая оценка Президента России, несомненно, является признанием достижений всего коллектива нашего филиала и компании в целом. Благодаря профессионализму и вкладу каждого госстраховца в развитие страховой сферы мы остаемся на протяжении более ста лет одной из лучших страховых компаний страны, — отметил Юрий Шпизель. — Я благодарен нашим клиентам за доверие, агентам и сотрудникам филиала за вовлеченность и активность при достижении стоящих перед нами целей. В нашей работе самое главное — это защита благополучия каждого клиента и всесторонняя поддержка в любом вопросе, касающемся страхования. Мы готовы и дальше соответствовать ожиданиям наших клиентов, предлагая им привлекательные по наполнению страховые продукты и сервис на высоком уровне".