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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК первым среди страховых компаний предлагает расширенную версию сервиса "Европротокол онлайн"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый сервис "Европротокол онлайн" стал доступен в приложении "ВСК Страхование". Компания первой из страховщиков предлагает возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части. Расширенная версия уже доступна в магазинах приложений мобильных устройств Android, iOS.

Первыми версиями сервиса "Европротокол онлайн" можно было воспользоваться только в приложении "Помощник ОСАГО" от Российского союза страховщиков, при последовательном заполнении данных двумя участниками ДТП. Теперь новый сервис "Европротокол онлайн" стал доступен в приложениях "Помощник ОСАГО" и "ВСК Страхование".

Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК позволяет клиенту компании:

  • увеличить сумму страхового возмещения в 4 раза — до 400 тыс. руб. (с бумажным европротоколом клиент может претендовать на возмещение до 100 тысяч рублей);
  • покинуть место ДТП сразу после фотофиксации, чтобы минимизировать автомобильные пробки и вероятность повторных аварий;
  • сократить в несколько раз время оформления ДТП;
  • в мобильном приложении "ВСК Страхование" оформить ДТП (без участия ГИБДД) как с одного, так и сразу с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части;
  • использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и по каско.

"Страховой Дом ВСК стал первым из страховщиков, кто предоставил возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств в расширенной версии "Европротокол онлайн". Новый сервис — это первый шаг к дистанционному урегулированию по ОСАГО, который позволяет клиентам сократить время оформления ДТП в несколько раз, а также самостоятельно без участия ГИБДД оформить происшествие и получить возможность возмещения до 400 тыс. рублей. Мы ждем изменений в закон об ОСАГО, чтобы дать возможность полностью дистанционного урегулирования всем клиентам", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Статистика показывает, что сервис оформления аварии онлайн больше всего востребован в двух столицах и крупных городах — именно там, где "пробки" традиционно были насущной проблемой. Всего за время, прошедшее с начала работы приложения "Помощник ОСАГО" 1 ноября 2019 года по состоянию на конец апреля этого года его установили порядка 400 тысяч раз (43% пришлось на пользователей Android и 57% на пользователей IOS). Сейчас мы сделали ещё один шаг в сторону автомобилистов — возможность оформить аварию в мобильном приложении своего автостраховщика упростит и получение выплаты по автокаско для тех, у кого есть такой полис", — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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