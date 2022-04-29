Страховой Дом ВСК первым среди страховых компаний предлагает расширенную версию сервиса "Европротокол онлайн"

Новый сервис "Европротокол онлайн" стал доступен в приложении "ВСК Страхование". Компания первой из страховщиков предлагает возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части. Расширенная версия уже доступна в магазинах приложений мобильных устройств Android, iOS.
Первыми версиями сервиса "Европротокол онлайн" можно было воспользоваться только в приложении "Помощник ОСАГО" от Российского союза страховщиков, при последовательном заполнении данных двумя участниками ДТП. Теперь новый сервис "Европротокол онлайн" стал доступен в приложениях "Помощник ОСАГО" и "ВСК Страхование".
Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК позволяет клиенту компании:
- увеличить сумму страхового возмещения в 4 раза — до 400 тыс. руб. (с бумажным европротоколом клиент может претендовать на возмещение до 100 тысяч рублей);
- покинуть место ДТП сразу после фотофиксации, чтобы минимизировать автомобильные пробки и вероятность повторных аварий;
- сократить в несколько раз время оформления ДТП;
- в мобильном приложении "ВСК Страхование" оформить ДТП (без участия ГИБДД) как с одного, так и сразу с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части;
- использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и по каско.
"Страховой Дом ВСК стал первым из страховщиков, кто предоставил возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств в расширенной версии "Европротокол онлайн". Новый сервис — это первый шаг к дистанционному урегулированию по ОСАГО, который позволяет клиентам сократить время оформления ДТП в несколько раз, а также самостоятельно без участия ГИБДД оформить происшествие и получить возможность возмещения до 400 тыс. рублей. Мы ждем изменений в закон об ОСАГО, чтобы дать возможность полностью дистанционного урегулирования всем клиентам", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
"Статистика показывает, что сервис оформления аварии онлайн больше всего востребован в двух столицах и крупных городах — именно там, где "пробки" традиционно были насущной проблемой. Всего за время, прошедшее с начала работы приложения "Помощник ОСАГО" 1 ноября 2019 года по состоянию на конец апреля этого года его установили порядка 400 тысяч раз (43% пришлось на пользователей Android и 57% на пользователей IOS). Сейчас мы сделали ещё один шаг в сторону автомобилистов — возможность оформить аварию в мобильном приложении своего автостраховщика упростит и получение выплаты по автокаско для тех, у кого есть такой полис", — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.