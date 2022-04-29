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Здравоохранение Общество

Режим работы медицинских учреждений Самарской области в майские праздники

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь.

В праздничные и выходные дни в период с 1 по 10 мая поликлиники региона будут открыты с 8:00 до 20:00. Прием будет организован по отдельному графику, подробная информация о работе мед.служб амбулаторного звена размещена на официальных сайтах учреждений.

Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты. В случае появления признаков ОРВИ медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

В праздничные дни будут открыты и прививочные пункты в ТЦ:
ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131). 12:00 — 16:00 ежедневно
ТЦ "Аврора" (ул. Аэродромная, 47). 12:00 — 16:00 ежедневно
ТРК "Космопорт" (ул. Дыбенко, 30, магазин "Ашан"). 10:00 — 18:00 ежедневно
ТРК "Вива Лэнд" (проспект Кирова, 147). 10:00 — 18:00 ежедневно

В круглосуточном режиме продолжит работать служба скорой медицинской помощи.

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