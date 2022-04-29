Режим работы медицинских учреждений Самарской области в майские праздники

Жители Самары в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь.
В праздничные и выходные дни в период с 1 по 10 мая поликлиники региона будут открыты с 8:00 до 20:00. Прием будет организован по отдельному графику, подробная информация о работе мед.служб амбулаторного звена размещена на официальных сайтах учреждений.
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты. В случае появления признаков ОРВИ медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.
В праздничные дни будут открыты и прививочные пункты в ТЦ:
ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131). 12:00 — 16:00 ежедневно
ТЦ "Аврора" (ул. Аэродромная, 47). 12:00 — 16:00 ежедневно
ТРК "Космопорт" (ул. Дыбенко, 30, магазин "Ашан"). 10:00 — 18:00 ежедневно
ТРК "Вива Лэнд" (проспект Кирова, 147). 10:00 — 18:00 ежедневно
В круглосуточном режиме продолжит работать служба скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.