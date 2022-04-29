Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили строительство моста через Волгу

В пятницу, 29 апреля, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей встречи в Москве обсудили ход реализации национального проекта "Жилье и городская среда", а также строительство крупных инфраструктурных объектов на территории региона.

Напомним, в прошлом году в Самарской области ввели в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья, что на 400 тысяч больше, чем в 2020-м. Объемы запланированного строительства жилья в 2022 году не уменьшаются - уже введено 466 тыс. кв. м.

Более 4 тысяч человек были переселены из аварийного фонда, около тысячи обманутых дольщиков смогли восстановить свои права. 1168 молодых семей получили различного рода поддержку на улучшение жилищных условий, 674 детей-сирот получили квартиры.

Особое внимание во время встречи было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России и региона — 100 км новой дороги "Обход Тольятти" и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. Напомним, это самый крупный проект в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

После обсуждения всех вариантов реализации стратегического проекта в новых условиях Марат Хуснуллин дал поручения ответственным лицам по мерам поддержки, которые позволят строить объект в нужном ритме.

Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за личное внимание, помощь и поиск решений по самым сложным вопросам возведения обхода Тольятти с мостом через Волгу на территории региона.