Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили строительство моста через Волгу

В пятницу, 29 апреля, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей встречи в Москве обсудили ход реализации национального проекта "Жилье и городская среда", а также строительство крупных инфраструктурных объектов на территории региона.
Напомним, в прошлом году в Самарской области ввели в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья, что на 400 тысяч больше, чем в 2020-м. Объемы запланированного строительства жилья в 2022 году не уменьшаются - уже введено 466 тыс. кв. м.
Более 4 тысяч человек были переселены из аварийного фонда, около тысячи обманутых дольщиков смогли восстановить свои права. 1168 молодых семей получили различного рода поддержку на улучшение жилищных условий, 674 детей-сирот получили квартиры.
Особое внимание во время встречи было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России и региона — 100 км новой дороги "Обход Тольятти" и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. Напомним, это самый крупный проект в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
После обсуждения всех вариантов реализации стратегического проекта в новых условиях Марат Хуснуллин дал поручения ответственным лицам по мерам поддержки, которые позволят строить объект в нужном ритме.
Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за личное внимание, помощь и поиск решений по самым сложным вопросам возведения обхода Тольятти с мостом через Волгу на территории региона.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость