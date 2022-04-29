"Спутник-Гермес" открыл круизную навигацию на Волге

28 апреля ведущий туроператор Поволжья "Спутник–Гермес" открыл 23 сезон навигации по Волге. Теплоход "Валерий Чкалов" отправился в трехдневный круиз до Казани.

"Спутник-Гермес" работает в Самаре с 1999 года. За это время компания стала главным туроператором в регионе по речным круизам. В этом году в круизные путешествия можно будет отправиться на теплоходах "Федор Достоевский", "Валерий Чкалов" и "Ф. И. Панферов". Честь стать флагманом в этом сезоне досталась теплоходу-пансионату "Валерий Чкалов", именно он 28 апреля принял на своей палубе гостей и отчалил в трехдневное путешествие до Казани.

По словам, представителей "Спутник-Гермес", каждый теплоход компании имеет свой характер, и если "Федора Достоевского" отличает интеллигентность, то "Валерий Чкалов" обладает более легким и веселым нравом. Директор "Спутник-Гермес" Наталья Денисова в поздравительной речи к началу навигации отметила, что теплоход уже не первый год состоит на службе во флоте компании, ему команда доверяет и признает, что у него уже есть своя "речная" душа.

Поздравить туристов и компанию "Спутник-Гермес" с открытием навигации по Волге приехала заместитель руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Аксана Чтецова.

"Сегодня у нас праздничное событие, благодаря компании "Спутник-Гермес" мы начинаем навигацию. Хочу отметить, что каждый год навигация у нас начинается все раньше и раньше. Потому что речные круизы это один из самых востребованных туристических продуктов. У нас ежегодно по Волге из Самары выезжает 120 тысяч туристов — жителей Самары и соседних регионов. Это один из самых популярных видов отдыха, потому что, наверное, лучше чем отдыха на теплоходе нет ничего. Я рекомендую всем отправиться в путешествие вместе с компанией "Спутник-Гермес", у которой в наличии самые лучшие теплоходы в Самарской области. Эта компания много лет является флагманом круизного флота, " — сказала в своем вступительном слове представитель департамента.

Директор "Спутник-Гермес" Наталья Денисова рассказала, что в этом году компания приобрела прогулочный теплоход серии "ОМ", который станет четвертым судном во флоте, предназначенном для недолгих прогулок по реке. У компании уже есть "Спутник", "Гермес" и "Вояж", а пополнение команды ждут уже в июне.

Наталья Денисова отметила, что "Спутник-Гермес" стремится к пополнению круизного флота и надеется, что в скором времени сможет себе это позволить: "В наши рейсы выходят корабли, которым мы доверяем, которые мы любим. Компания не стоит на месте и развивается. Вы доверяете отдых нам, а мы стараемся ваши желания претворить в реальность. У компании есть грандиозные планы. Очень надеюсь, мы вскоре будем ходить в круизы на новых кораблях из Самары".