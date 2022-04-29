Ирина Титова: Меры поддержки позволили предпринимателям региона сохранить работников и предприятия

В 2021 году правительство Самарской области значительно расширило меры поддержки малого бизнеса. При взаимодействии с Самарской губернской думой был принят областной закон, в соответствии с которым в три раза снижены ставки налога по упрощенной системе налогообложения для 50 пострадавших отраслей, охватывающих более 300 видов деятельности.

Расширены критерии для применения льготных ставок налогообложения, создана возможность получения дополнительной льготы вновь созданным в 2021 году субъектам малого и среднего предпринимательства.

"Этими мерами смогли воспользоваться 33 тыс. субъектов МСП, в которых трудятся 102 тыс. человек", — отметил первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в своем отчете о работе правительства региона, адресованном депутатам областного парламента.

Гарантийным фондом запущена антикризисная программа предоставления микрозаймов со ставкой 1% для предпринимателей из пострадавших отраслей. Всего в прошлом году при участии Гарантийного фонда субъектами малого и среднего предпринимательства привлечено более 3 млрд. кредитных средств.

Всего региональными и муниципальными мерами поддержки в 2021 году воспользовались более 25 тыс. субъектов МСП и самозанятых граждан. В итоге количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 4,7%, численность занятых в сфере МСП — на 11,4%. В статусе самозанятого за год зарегистрировано 92,9 тыс. человек.

Работу правительства региона, направленную на ускорение развития регионального малого бизнеса, оценила председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Ирина Титова.

"В 2021 году благодаря активной, слаженной работе правительства Самарской области и личному участию губернатора Дмитрия Азарова в регионе принят целый ряд мер поддержки малого бизнеса. Среди них - снижение УСН для пострадавших отраслей, льготные налоговые ставки для вновь созданных предпринимателей, гранты и пониженные ставки УСН для социального предпринимательства, льготные вычеты по налогу на недвижимость, отсрочка арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу. Важным решением правительства для ресторанов и кафе стало выделение им земельных участков под летние веранды, для выставочных центров возможность работать без ограничений при предъявлении посетителями QR кода. Все эти меры в совокупности с мерами федеральной поддержки позволили предпринимателям сохранить работников и предприятия. Конечно, в условиях текущей ситуации у бизнеса новые вызовы, и сейчас особенно важно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей. Мы еженедельно участвуем в заседаниях штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области под председательством губернатора и открыто обсуждаем текущее состояние бизнеса. Для нас это возможность напрямую донести до власти вопросы, которые нас тревожат, и, что важно, — высказать свою позицию. Мы много общаемся с коллегами по "Опоре России" других регионов и, к сожалению, не у всех предпринимателей есть такая возможность. В текущих условиях это хороший пример открытости губернатора, правительства и эффективности взаимодействия с бизнес сообществами", - отметила Ирина Титова.