В Чапаевске загорелся автомобиль "Волга"

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В четверг, 28 апреля, примерно в 16:02, загорелась машина напротив дома № 4 на ул. Комсомольской в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.