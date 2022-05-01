Дмитрий Азаров открыл в Самаре памятник Елене Шпаковой

В воскресенье, 1 мая, в Самаре открыли памятник в честь Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Самарской области, Почетного гражданина города Самары Елены Шпаковой, более 20 лет возглавлявшей самую крупную в стране шоколадную фабрику "Россия".

В церемонии открытия участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, Почетные граждане Самары и Самарской области, представители трудового коллектива шоколадной фабрики.

"Я очень рад, что сегодня, в Первомай, мы открываем памятник человеку героического труда. Елена Васильевна Шпакова — человек большого сердца, высочайшего профессионализма, таланта руководителя, патриот, производственник, народный избранник, легенда Самарской области. А созданная ею шоколадная фабрика является брендом нашего региона на протяжении десятилетий, и таким остается и сегодня", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: то, что крупнейшая шоколадная фабрика была построена именно в Куйбышеве, — заслуга Елены Васильевны, которая организовала производство кондитерской фабрики на высочайшем уровне и добилась того, чтобы предприятие появилось именно здесь, а не в Москве, где уже "открывали шампанское", чтобы отметить строительство новой фабрики.

"Благодаря ее таланту мы радовались в детстве, радуемся и сегодня продукции нашей фабрики, — сказал глава региона. — И я очень рад, что трудовой коллектив фабрики помнит и чтит имя Елены Васильевны, создателя фабрики, сохраняет традиции. Спасибо ветеранам, труженикам фабрики сегодняшнего дня. Спасибо за то, что своим трудом, талантом, своей щедрой душой, а мне кажется, все это заложила Елена Васильевна Шпакова, радуете и сегодня в иной раз непростые времена всех жителей Самарской области и нашей страны".

Памятник Елене Шпаковой установили возле проходной легендарной шоколадной фабрики, которую она создала. Место для монумента предложил председатель Клуба Почетных граждан Самарской области Максим Оводенко. Именно он вышел с инициативой о создании памятника, которую поддержал губернатор.

"Символично, что в День весны и труда мы открываем памятник удивительной женщине, великой труженице, создателю, строителю и руководителю нашей с вами легендарной фабрики "Россия", которую мы все знаем с детства. В этот день я хочу сказать отдельные слова благодарности нашим ветеранам и отдельно Максиму Борисовичу Оводенко за то, что они вдохновили нас на создание такого памятника", — сказала глава Самары Елена Лапушкина.

Максим Оводенко в свою очередь поблагодарил губернатора Самарской области и главу города Самара за поддержку инициативы по созданию и установке памятника. "Я хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича, главу Самары Елену Владимировну за то, что они активно поддерживают высокий труд, правильно оценивают его. Есть такая пословица в Самаре: "Своих людей ценим и не подведем". И открытие памятника только подтверждает эти слова. У нас точно никто не забыт и ничто не забыто", — сказал Почетный гражданин Самарской области.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что открытие памятника — радостное событие в память о человеке, который достойно прожил свою жизнь и сделал наш город известным всему миру.

За сохранение памяти о "королеве шоколада" Самарской области Елене Васильевне Шпаковой поблагодарила ветеран труда, работница шоколадной фабрики "Россия" Людмила Владимирская. "Наш коллектив всегда гордился, что мы работаем на самой лучшей фабрике страны. Потому что такой фабрики, с таким оборудованием не было в Советском Союзе. И мы гордимся, что свою трудовую жизнь прожили в этом доме. У нас был замечательный коллектив. У Елены Васильевны были не только профессионализм и образование, у нее была еще и прекрасная интуиция, которая позволила ей собрать великолепную команду. Благодаря этому у нас создавалась такая продукция, что мы гремели по всему миру", — отметила она, выразив надежду, что на примере Елены Васильевны, ее созидательного труда на благо родной земли будет воспитываться подрастающее поколение.

В церемонии открытия памятника приняли участие внучки Елены Васильевны Шпаковой — Елена Ефремова и Людмила Дударь. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в создании и установке монумента.

"Для нас очень ценно, что память о бабушке будет увековечена в нашем родном городе. Для нее эта фабрика была делом жизни. И любовь к своему делу она всегда стремилась передать всем работникам. Когда ее спрашивали, как ей удается выпускать такую замечательную продукцию, она всегда говорила, что она вкладывает в нее частичку своей души. Действительно так и было", — рассказала Людмила Дудырь.

"Бабушка всегда очень чутко относилась ко всем работникам, всем проблемам, решала все по справедливости. И даже после ухода на пенсию она до последнего дня участвовала в жизни города. Надеюсь, что память о ней будет передаваться через поколения", — добавила Елена Ефремова.