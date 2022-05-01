На ул. Победы в Самаре нарисовали мурал, посвященный истории Куйбышева

На фасаде жилого дома на ул. Победы в Самаре завершается создание мурала, посвященного истории Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. 1 мая губернатор Дмитрий Азаров оценил изображение и пообщался с авторами работы.
Мурал "Самара — город трудовой доблести" на фасаде дома № 146 на ул. Победы содержит элементы, отсылающие к эвакуации в Куйбышев заводов и предприятий, легендарному самолету — штурмовику ИЛ-2, Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, трудовому подвигу людей, обеспечивающих фронт. В центре композиции — изображение женщины в образе "Родина-мать зовет". Эскиз мурала был выбран по итогам конкурса.
"Замысел — отразить знаковые моменты истории нашего города в годы Великой Отечественной войны, героический подвиг наших предков, женщин-тружениц, которые на своих плечах вынесли вся тяготы того времени. Изображение выполнено в жанре советского плаката", — рассказал Дмитрию Азарову автор эскиза мурала Алексей Маркевич, член Творческого союза художников России.
Глава региона поинтересовался у художников, как идут работы, и тем, как реагируют местные жители. "Основная часть сделана, остались нюансы и детали. Думаю, еще один — два дня, — рассказал художник Михаил Ушаков, — Люди часто подходят и подбадривают, позитивно отзываются".
Губернатор поблагодарил авторов мурала за работу и пожелал дальнейших успехов.
В Самаре и других городах области уже не первый год создают муралы, посвященные историческим событиям и выдающимся личностям. Дмитрий Азаров подчеркивал важность подобных общественных инициатив, направленных на увековечивание памяти о важнейших событиях истории России и губернии.
Последние комментарии
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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