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На ул. Победы в Самаре нарисовали мурал, посвященный истории Куйбышева

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На фасаде жилого дома на ул. Победы в Самаре завершается создание мурала, посвященного истории Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. 1 мая губернатор Дмитрий Азаров оценил изображение и пообщался с авторами работы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Мурал "Самара — город трудовой доблести" на фасаде дома № 146 на ул. Победы содержит элементы, отсылающие к эвакуации в Куйбышев заводов и предприятий, легендарному самолету — штурмовику ИЛ-2, Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, трудовому подвигу людей, обеспечивающих фронт. В центре композиции — изображение женщины в образе "Родина-мать зовет". Эскиз мурала был выбран по итогам конкурса.

"Замысел — отразить знаковые моменты истории нашего города в годы Великой Отечественной войны, героический подвиг наших предков, женщин-тружениц, которые на своих плечах вынесли вся тяготы того времени. Изображение выполнено в жанре советского плаката", — рассказал Дмитрию Азарову автор эскиза мурала Алексей Маркевич, член Творческого союза художников России.

Глава региона поинтересовался у художников, как идут работы, и тем, как реагируют местные жители. "Основная часть сделана, остались нюансы и детали. Думаю, еще один — два дня, — рассказал художник Михаил Ушаков, — Люди часто подходят и подбадривают, позитивно отзываются".

Губернатор поблагодарил авторов мурала за работу и пожелал дальнейших успехов.

В Самаре и других городах области уже не первый год создают муралы, посвященные историческим событиям и выдающимся личностям. Дмитрий Азаров подчеркивал важность подобных общественных инициатив, направленных на увековечивание памяти о важнейших событиях истории России и губернии.

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