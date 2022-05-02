Дарья Касаткина обыграла Марию Саккари в Мадриде

В воскресенье, 1 мая, теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира серии WTA-1000 в Мадриде встретилась с 26-летней гречанкой Марией Саккари. Об этом сообщает championat.com.

Касаткина одержала победу со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 51 минуту.

В третьем раунде Касаткина сойдется с победителем встречи между японкой Наоми Осакой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.