В Новокуйбышевске собаки напали на двух школьниц

В Новокуйбышевске сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали проверку из-за нападения собак на ребенка.

По версии следствия, 28 апреля во дворах около образовательного учреждения стая безнадзорных животных напала на двух учениц. В результате 13-летней девочке животное прокусило левое бедро.

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Следователи выяснить все обстоятельства случившегося и проверят действия организации, ответственной за отлов безнадзорных животных.