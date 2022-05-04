В Самаре завершился фестиваль своевременного танца "Круг лиц"

Во всемирный день танца на сцене КРЦ "Звезда" выступили танцевальные компании из Омска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти и Самары. Поводом стал второй фестиваль своевременного танца "Круг лиц", организованный Андреем и Еленой Разжавиными.

29 апреля считается всемирным днем танца. В Самаре этот день отметили самым лучшим способом — открытием фестиваля своевременного танца "Круг лиц". Его организаторы руководители школы танцевального искусства "Река" Андрей и Елена Разжавины во второй раз приглашают самые лучшие и актуальные коллективы со всей страны: "Наша глобальная идея — открывать российский танец: ежегодно фестиваль меняет фокус в плане направлений, показывает уникальный авторский язык наших хореографов и географию танца в России. Мы знакомим самарского зрителя с сегодняшним видением танца, а в этом году запускаем образовательную программу для танцовщиков".

Фестиваль в Самаре шел два дня. В первый день на сцене КРЦ "Звезда" выступали представители актуальных хореографических коллективов. Во второй день на этой же площадке состоялся показ работ с международного фестиваля пластического кино Bodyscope. Параллельно этой программе проходили мастер-классы ведущих педагогов.

Фестивальный вечер открыла танцевальная компания "Река" с работой "Заметки круглого стола". Аккомпанементом танцовщикам стали цитаты из разговора про современную хореографию и границы между ней и классическим балетным танцем.

Затем на сцену вышли Роман Аидов и Дарья Джабасова из Москвы. В дуэте "Дела Мирские" они на хореографическом языке "мягкой" акробатики и танца рассказали историю двух противоборствующих и взаимозначимых начал.

Танцевальная компания Revolution Dance из Тольятти представила симметричную зарисовку "Наверх к себе" о суете и буднях, дополнив все изматывающей красотой движения.

Максимально пронзительным стал фрагмент из спектакля Ксении Михеевой "Место, которого нет" (Санкт-Петербург), где два танцовщика развернули спор, сделав центральным, притягивающим внимание моментом, человеческое тело во всей его суровой грациозности.

Абсолютным хитом фестиваля стал хореографический спектакль Five омского театра танца "нОга" в постановке Ольги Горобчук. Пять танцовщиков в нескольких коротких разноплановых и разножанровых актах рассказали зрителям идею режиссера: "пять вещей, которые ты должна знать о мужчинах". Зрительская темповая история завоевала публику. В 2017 году спектакль был номинирован в трех престижных категориях на премию "Золотая Маска".

Лиричная работа танцевальной компании Revolution Dance "ПоГраничное" — о расставании и разрыве с важными и дорогими людьми. Автор работы выбрала для яркости образа канат, которым были связаны две танцовщицы.

Хореограф Виктория Арчая из Воронежа поработала с самарской компанией "Река" над миниатюрой по мотивам рассказа Рэя Брэдбери "Все лето в один день". Получилась немного грустная и "дождливая" история, где большую роль играет теплый яркий свет.

Завершился фестиваль еще одной работой Ксении Михеевой "Шанс Патрику". Легкая импровизационная история с юмором втягивает в сюжет зрителей, заканчивая первый день проекта на минорной ноте композиции Патрика Суэйзи.

В этот вечер в зале КРЦ "Звезда" собралась в основном профессиональная публика. Случайных зрителей, к сожалению, было не слишком много. Здесь есть немного печальный момент, так как редкий фестиваль современной хореографии можно назвать "зрительским". Программа организаторами была подобрана с учетом любой публики — нежные лирические истории перекрывались пронзительными хореографическими образами. От сцены просто невозможно было оторваться. Жаль, что широкая публика бывает напугана темой современной хореографии, представляя душные медлительные образы танцовщиков со страдающими лицами в костюмах исключительно черного и телесного цвета. Этот штамп, который долгое время навязывается публике, с успехом разрывает фестиваль своевременной хореографии "Круг лиц", представляя динамичную разнообразную программу с потрясающими хореографическими работами.