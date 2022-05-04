В Самаре завершился фестиваль своевременного танца "Круг лиц"

Во всемирный день танца на сцене КРЦ "Звезда" выступили танцевальные компании из Омска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти и Самары. Поводом стал второй фестиваль своевременного танца "Круг лиц", организованный Андреем и Еленой Разжавиными.
29 апреля считается всемирным днем танца. В Самаре этот день отметили самым лучшим способом — открытием фестиваля своевременного танца "Круг лиц". Его организаторы руководители школы танцевального искусства "Река" Андрей и Елена Разжавины во второй раз приглашают самые лучшие и актуальные коллективы со всей страны: "Наша глобальная идея — открывать российский танец: ежегодно фестиваль меняет фокус в плане направлений, показывает уникальный авторский язык наших хореографов и географию танца в России. Мы знакомим самарского зрителя с сегодняшним видением танца, а в этом году запускаем образовательную программу для танцовщиков".
Фестиваль в Самаре шел два дня. В первый день на сцене КРЦ "Звезда" выступали представители актуальных хореографических коллективов. Во второй день на этой же площадке состоялся показ работ с международного фестиваля пластического кино Bodyscope. Параллельно этой программе проходили мастер-классы ведущих педагогов.
Фестивальный вечер открыла танцевальная компания "Река" с работой "Заметки круглого стола". Аккомпанементом танцовщикам стали цитаты из разговора про современную хореографию и границы между ней и классическим балетным танцем.
Затем на сцену вышли Роман Аидов и Дарья Джабасова из Москвы. В дуэте "Дела Мирские" они на хореографическом языке "мягкой" акробатики и танца рассказали историю двух противоборствующих и взаимозначимых начал.
Танцевальная компания Revolution Dance из Тольятти представила симметричную зарисовку "Наверх к себе" о суете и буднях, дополнив все изматывающей красотой движения.
Максимально пронзительным стал фрагмент из спектакля Ксении Михеевой "Место, которого нет" (Санкт-Петербург), где два танцовщика развернули спор, сделав центральным, притягивающим внимание моментом, человеческое тело во всей его суровой грациозности.
Абсолютным хитом фестиваля стал хореографический спектакль Five омского театра танца "нОга" в постановке Ольги Горобчук. Пять танцовщиков в нескольких коротких разноплановых и разножанровых актах рассказали зрителям идею режиссера: "пять вещей, которые ты должна знать о мужчинах". Зрительская темповая история завоевала публику. В 2017 году спектакль был номинирован в трех престижных категориях на премию "Золотая Маска".
Лиричная работа танцевальной компании Revolution Dance "ПоГраничное" — о расставании и разрыве с важными и дорогими людьми. Автор работы выбрала для яркости образа канат, которым были связаны две танцовщицы.
Хореограф Виктория Арчая из Воронежа поработала с самарской компанией "Река" над миниатюрой по мотивам рассказа Рэя Брэдбери "Все лето в один день". Получилась немного грустная и "дождливая" история, где большую роль играет теплый яркий свет.
Завершился фестиваль еще одной работой Ксении Михеевой "Шанс Патрику". Легкая импровизационная история с юмором втягивает в сюжет зрителей, заканчивая первый день проекта на минорной ноте композиции Патрика Суэйзи.
В этот вечер в зале КРЦ "Звезда" собралась в основном профессиональная публика. Случайных зрителей, к сожалению, было не слишком много. Здесь есть немного печальный момент, так как редкий фестиваль современной хореографии можно назвать "зрительским". Программа организаторами была подобрана с учетом любой публики — нежные лирические истории перекрывались пронзительными хореографическими образами. От сцены просто невозможно было оторваться. Жаль, что широкая публика бывает напугана темой современной хореографии, представляя душные медлительные образы танцовщиков со страдающими лицами в костюмах исключительно черного и телесного цвета. Этот штамп, который долгое время навязывается публике, с успехом разрывает фестиваль своевременной хореографии "Круг лиц", представляя динамичную разнообразную программу с потрясающими хореографическими работами.
Последние комментарии
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.