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Страхование Финансы

ВСК застраховала здоровье и имущество пассажиров ярославского общественного транспорта

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ярославский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСГОП транспортные средства АО "ПАТП № 1 города Ярославля".

Страховая защита действует по 22 апреля 2023 года. Согласно договору, полисами обеспечены более 200 автобусов, курсирующих по маршрутам регулярных перевозок, а также свыше 200 заказных автобусов. Под страховые случаи попадают причинения вреда здоровью, жизни или имуществу пассажиров данных транспортных средств. Стоимость контракта составила почти 3 млн руб.

"Безопасность в общественном транспорте — важная государственная и региональная задача, и страхование ответственности перевозчика — неотделимая часть этой безопасности. Поэтому мы рады застраховать здоровье, жизнь и имущество Ярославских пассажиров. ВСК всегда ответственно подходит к решению любых страховых вопросов", — отметила Юлия Борзенко, директор Ярославского филиала Страхового Дома ВСК.

"ПАТП № 1 города Ярославля" — это одно из крупнейших предприятий города в сфере пассажирских перевозок. Оно располагает большой производственно-технической базой. За год компания перевозит более 25 млн пассажиров в более 200 автобусах. Также организация выполняет заказные перевозки и оказывает услуги юридическим и физическим лицам по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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