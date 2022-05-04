ВСК застраховала здоровье и имущество пассажиров ярославского общественного транспорта

Ярославский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСГОП транспортные средства АО "ПАТП № 1 города Ярославля".

Страховая защита действует по 22 апреля 2023 года. Согласно договору, полисами обеспечены более 200 автобусов, курсирующих по маршрутам регулярных перевозок, а также свыше 200 заказных автобусов. Под страховые случаи попадают причинения вреда здоровью, жизни или имуществу пассажиров данных транспортных средств. Стоимость контракта составила почти 3 млн руб.

"Безопасность в общественном транспорте — важная государственная и региональная задача, и страхование ответственности перевозчика — неотделимая часть этой безопасности. Поэтому мы рады застраховать здоровье, жизнь и имущество Ярославских пассажиров. ВСК всегда ответственно подходит к решению любых страховых вопросов", — отметила Юлия Борзенко, директор Ярославского филиала Страхового Дома ВСК.

"ПАТП № 1 города Ярославля" — это одно из крупнейших предприятий города в сфере пассажирских перевозок. Оно располагает большой производственно-технической базой. За год компания перевозит более 25 млн пассажиров в более 200 автобусах. Также организация выполняет заказные перевозки и оказывает услуги юридическим и физическим лицам по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.