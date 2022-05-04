ВСК застраховала здоровье и имущество пассажиров ярославского общественного транспорта

Ярославский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСГОП транспортные средства АО "ПАТП № 1 города Ярославля".
Страховая защита действует по 22 апреля 2023 года. Согласно договору, полисами обеспечены более 200 автобусов, курсирующих по маршрутам регулярных перевозок, а также свыше 200 заказных автобусов. Под страховые случаи попадают причинения вреда здоровью, жизни или имуществу пассажиров данных транспортных средств. Стоимость контракта составила почти 3 млн руб.
"Безопасность в общественном транспорте — важная государственная и региональная задача, и страхование ответственности перевозчика — неотделимая часть этой безопасности. Поэтому мы рады застраховать здоровье, жизнь и имущество Ярославских пассажиров. ВСК всегда ответственно подходит к решению любых страховых вопросов", — отметила Юлия Борзенко, директор Ярославского филиала Страхового Дома ВСК.
"ПАТП № 1 города Ярославля" — это одно из крупнейших предприятий города в сфере пассажирских перевозок. Оно располагает большой производственно-технической базой. За год компания перевозит более 25 млн пассажиров в более 200 автобусах. Также организация выполняет заказные перевозки и оказывает услуги юридическим и физическим лицам по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.