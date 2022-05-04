Музее Эльдара Рязанова проведет интерактивное занятие для детей "Сказка сказок"

В воскресенье, 8 мая, в 12:00, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет интерактивное занятие "Сказка сказок" (12+) (по мотивам м/ф Юрия Норштейна).

На занятии ребят познакомят с историей военного Куйбышева через сюжет мультфильма "Сказка сказок". Он рассказывает зрителю грустную историю о том, какой след оставила Великая Отечественная война в сознании двух детей — Юрия Норштейна и Людмилы Петрушевской — будущих авторов мультфильма.

Сейчас Юрий Норштейн — известный режиссер, а Людмила Петрушевская — прозаик и поэтесса. Во времена войны они были детьми и те чувства, которые вселила в них война, стали основой для сюжета "Сказки сказок".

"Будучи ребенком, Людмила Петрушевская находилась в эвакуации в Куйбышеве. Именно через призму ее воспоминаний мы поговорим об истории нашего города времен Великой Отечественной войны. Ребята узнают о том, что такое военное детство, чем была наполнена жизнь ребенка в военное время, каким был быт жителя Куйбышева и многое другое", — поясняют организаторы.

Лектор — старший научный сотрудник музея Елена Козырева.

Цена: 150 руб. — детский билет, 250 руб. — взрослый билет. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.