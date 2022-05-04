На ул. Стара-Загора в Самаре загорелся пассажирский автобус

В среду, 4 мая, около 16:54, загорелся автобус МАЗ маршрута № 23 напротив дома № 41 на ул. Стара-Загора. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В автобусе находилось 25 человек, в том числе 24 пассажира. Они сами вышли из транспорта. Пострадавших нет.

Семь человек ликвидировали пожар в 17:05.

Причину случившегося устанавливают.