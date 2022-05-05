В Самаре скончался пассажир экстренно севшего авиарейса Баку - Минск

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В четверг, 5 мая, в 07:15 в аэропорту Курумоч, по причине плохого самочувствия 64-летнего пассажира, неизлечимо больного, совершил вынужденную посадку самолет выполнявший рейс В2740 Баку - Минск. В 7:23 мужчина скончался. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.