Житель Тольятти получил срок за попытку сбыть наркотики

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 38-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники задержали мужчину на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из его ботинка 30 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти исследованием установлено, что содержимым всех пакетиков является наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой около 23 грамм, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что в ноябре 2021 г. решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки. Мужчина подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника только одну закладку и был задержан.

По данным сотрудников полиции местный житель ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), позже переданное с обвинительным заключением в Автозаводский районный суд Тольятти.

Судья признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.