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Преступления Происшествия

Житель Тольятти получил срок за попытку сбыть наркотики

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 38-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники задержали мужчину на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из его ботинка 30 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти исследованием установлено, что содержимым всех пакетиков является наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой около 23 грамм, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что в ноябре 2021 г. решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки. Мужчина подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника только одну закладку и был задержан.

По данным сотрудников полиции местный житель ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), позже переданное  с обвинительным заключением в Автозаводский районный суд Тольятти.

Судья признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев, с отбыванием наказания  в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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