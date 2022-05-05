Востребованность психотерапевтов в 2022 году удвоилась

За последние два года востребованность телемедицины среди россиян выросла почти на 45% - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Так, если с 2017 по 2020 среднее число удаленных консультаций в год составляло чуть больше 6,4 тыс., то по итогам 2021 количество дистанционных обращений ко врачам выросло до 9,3 тысячи. По прогнозам ВСК, данная тенденция сохранится и в нынешнем году - уже в первом квартале 2022 было проведено свыше 2,2 телемедицинского приема в рамках полисов ДМС компании. По мнению врачей, цифровые сервисы не только позволяют улучшить качество и доступность медицинской помощи, но и способствуют развитию превентивной медицины в нашей стране.

По данным ВСК, самыми востребованными врачами в рамках телемедицины с начала 2021 года стали: педиатры (33% удаленных консультаций), терапевты (32%), гастроэнтерологи (7%) и психотерапевты (5%). Также россияне часто удаленно обращаются к психологам (6%), эндокринологам, дерматовенерологам (по 3%) и неврологам (2%). Самыми ускоренными темпами растет спрос на дистанционные консультации психотерапевтов - только за 1 квартал 2022 года их число выросло почти в два раза по сравнению с полным 2021 годом.

Востребованность телемедицины увеличивается с самого начала пандемии - согласно ряду исследований, россияне стали внимательнее относиться к собственному здоровью и состоянию своих близких. По данным Федерального научно-клинического центра ФМБА России, за 2021 год объем проведенных онлайн-приемов вырос на 50%. Причем за счет наличия телемедицинских сервисов стали доступны консультации ведущих специалистов федеральных центров и, как следствие, получение высокотехнологичной помощи жителям удаленных регионов.

"В основном телемедицина сейчас развивается как дополнительная услуга в рамках корпоративного ДМС. В прошлом году не менее 10% наших клиентов по ДМС пользовались возможностями онлайн-приема, и сейчас их доля растет. Это обусловлено простотой и скоростью получения медицинской помощи. Так, партнерами компании являются более чем 9 тыс. клиник-партнеров, более 200 врачей ВСК помогают пациентам онлайн в режиме 24/7", - отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

"Практически любое заболевание эффективнее всего лечится на первичных стадиях, однако наши ранние исследования показывают, что большая часть россиян посещает врачей на фоне уже возникших проблем со здоровьем, в особенности это характерно для мужчин. И телемедицина постепенно становится драйвером здорового образа жизни. По данным Росстата, 28% россиян отказываются от похода ко врачу из-за нехватки времени или удаленности медучреждения. Телемедицинские сервисы позволяют пациенту экономить время, быть на связи с врачом независимо от места нахождения, при этом онлайн-консультация не уступает по качеству очному взаимодействию врача и пациента", - отмечает Ирина Зыкова, руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент.