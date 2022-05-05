Ростех и Новикомбанк реализуют программу по привлечению специалистов в реальный сектор экономики

Около тысячи высококвалифицированных и отмеченных наградами специалистов предприятий Ростеха смогут получить льготные кредиты в рамках социального проекта Госкорпорации и Новикомбанка. Соглашение об участии в программе поощрения "Развитие" подписали 15 промышленных компаний из девяти регионов России.
Льготные условия кредитования и обслуживания смогут получить лучшие сотрудники, которых определит работодатель. Это победители производственных конкурсов, награжденные знаками отличия и корпоративными премиями, молодые профессионалы до 35 лет, получившие поощрения за добросовестный труд, а также активные лидеры профсоюзных организаций.
Программа "Развитие" разработана Новикомбанком и Ростехом для привлечения и удержания высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики. Лидеры производственных предприятий могут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита от 11,5% годовых. Это на 2,5% ниже ключевой ставки Банка России. Также участникам программы доступны кредиты на образование под 13% и на другие цели по сниженной ставке.
Помимо этого, участники программы "Развитие" могут получить ряд привилегий: индивидуальное обслуживание персональным менеджером, специальные тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов и другие услуги.
В числе первых компаний, заключивших соглашения по программе "Развитие" с Новикомбанком — АО "НИИ "Вектор" (Концерн "Вега") и "ОМО им. П. И. Баранова" (ОДК).
"Филиал "ОМО им. П. И. Баранова", заключив с Новикомбанком соглашение об участии в программе "Развитие", получил дополнительный инструмент мотивации работников, — отметил директор филиала АО "ОДК" "ОМО им. П. И. Баранова" Алексей Толпегин. — Например, получение скидки на процентную ставку по кредиту станет хорошим подспорьем для работников, повысит их заинтересованность в сохранении существующих трудовых отношений с предприятием".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?