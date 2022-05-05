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Ростех и Новикомбанк реализуют программу по привлечению специалистов в реальный сектор экономики

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около тысячи высококвалифицированных и отмеченных наградами специалистов предприятий Ростеха смогут получить льготные кредиты в рамках социального проекта Госкорпорации и Новикомбанка. Соглашение об участии в программе поощрения "Развитие" подписали 15 промышленных компаний из девяти регионов России.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Льготные условия кредитования и обслуживания смогут получить лучшие сотрудники, которых определит работодатель. Это победители производственных конкурсов, награжденные знаками отличия и корпоративными премиями, молодые профессионалы до 35 лет, получившие поощрения за добросовестный труд, а также активные лидеры профсоюзных организаций.

Программа "Развитие" разработана Новикомбанком и Ростехом для привлечения и удержания высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики. Лидеры производственных предприятий могут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита от 11,5% годовых. Это на 2,5% ниже ключевой ставки Банка России. Также участникам программы доступны кредиты на образование под 13% и на другие цели по сниженной ставке.

Помимо этого, участники программы "Развитие" могут получить ряд привилегий: индивидуальное обслуживание персональным менеджером, специальные тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов и другие услуги.

В числе первых компаний, заключивших соглашения по программе "Развитие" с Новикомбанком — АО "НИИ "Вектор" (Концерн "Вега") и "ОМО им. П. И. Баранова" (ОДК).

"Филиал "ОМО им. П. И. Баранова", заключив с Новикомбанком соглашение об участии в программе "Развитие", получил дополнительный инструмент мотивации работников, — отметил директор филиала АО "ОДК" "ОМО им. П. И. Баранова" Алексей Толпегин. — Например, получение скидки на процентную ставку по кредиту станет хорошим подспорьем для работников, повысит их заинтересованность в сохранении существующих трудовых отношений с предприятием".

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