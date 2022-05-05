В Самаре в реанимацию госпитализирован мальчик, упавший с одного из верхних этажей дома

В четверг, 5 мая, около 2 часов дня в СОКБ им. Середавина был доставлен мальчик 2016 года рождения, получивший телесные повреждения.

По предварительным данным, ребенок упал с одного из верхних этажей дома на ул. Стара-Загора, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили источник, знакомый с ситуацией.

В областном стационаре мальчик был направлен на лечение в отделение реанимации.

В правоохранительных структурах информацию о происшествии с ребенком подтвердили, но от комментариев воздержались.