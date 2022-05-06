АвтоВАЗ возобновит работу после майских праздников

Плановый корпоративный отпуск на АвтоВАЗе продлится по 6 мая текущего года включительно, сообщает "КоммерсантЪ". С учетом праздничных дней предприятие не будет работать по 10 мая. Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе завода.

Ранее появились слухи о том, что производство на АвтоВАЗе будет приостановлено до 13 мая. Однако пресс-служба предприятия не комментирует эту информацию.

Напомним, в апреле текущего года АвтоВАЗ отправился в корпоративный отпуск на три месяца раньше запланированного срока. Это было связано с дефицитом электронных компонентов. Завод рассчитывал решить вопрос в течение месяца.