13 человек тушили пожар на ул. Венцека в Самаре

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В четверг, 5 мая, примерно в 14:22 начался пожар на ул. Венцека, 98 в Самарском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС России.