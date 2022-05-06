В Тольятти горел ГСК на ул. Дзержинского

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В четверг, 5 мая, около 19:49, начался пожар в ГСК на ул. Дзержинского, 88 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.