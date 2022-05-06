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Общество

Работники Куйбышевского НПЗ поддержали Российскую Армию

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Патриотическая акция в поддержку российских военнослужащих, выполняющих боевую задачу в ходе специальной операции на Украине, прошла по всей стране. Сотрудники Куйбышевского НПЗ (входит в самарскую группу НПЗ НК "Роснефть") присоединились к ней, организовав автопробег.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В преддверии Дня Весны и Труда заводчане проехали по центральным улицам Самары с флагами России и лозунгами, выразив тем самым поддержку армии и президенту России Владимиру Путину. Стартовала колонна из десяти машин от управления предприятия, затем участники флешмоба сделали несколько остановок на центральной площади и в парках, чтобы поздравить горожан с Первомаем. Нефтепереработчики выстроили автомобили в виде буквы "Z" в знак солидарности, единства и сплочения русского народа. А накануне заводчане приняли участие еще в одной патриотической акции, установив флаги России на промышленной площадке предприятия.

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