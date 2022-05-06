Более 400 самарцев подали заявки на участие в новом сезоне конкурса "Мастера гостеприимства"

Подведены итоги заявочной кампании конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Более 400 самарцев подали заявки на участие в новом сезоне проекта.

Участники получат возможность заявить о себе на всю страну, а также стать частью кадрового потенциала туристской отрасли России. О направлениях конкурса и нововведениях сезона рассказал генеральный директор президентской платформы Алексей Комиссаров, организаторы, наставники и участники проекта.

"Мастера гостеприимства" - конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, и кадровое обеспечение отрасли. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

"12 марта мы запустили заявочную кампанию нового сезона конкурса "Мастера гостеприимства", а сегодня подводим ее итоги. Мы получили более 36 тысяч заявок, что на семь тысяч больше, чем в прошлом году. Это еще раз говорит о желании россиян развивать внутренний туризм, подтверждает большой интерес к конкурсу как представителей индустрии гостеприимства, так и тех, кто делает первые шаги в этом направлении. Среди зарегистрированных - участники из всех 85 регионов и 689 городов нашей страны. Очень ждем очных этапов, чтобы лично познакомиться с нашими участниками. Хочется пожелать всем энтузиазма, вдохновения, новых интересных знакомств и, конечно, успехов!" - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что в этом году в направлении "Стартапы и прорывные идеи" заявки на участие могли подать иностранные граждане. Регистрацию прошли жители 29 иностранных государств.

"Главное в конкурсе "Мастера гостеприимства" - это люди! В нашей команде интересные, креативные, яркие участники из разных уголков страны, горящие идеей развивать внутренний туризм. В анкетах участников мы видим прорывные идеи. Например, авторские экскурсии с VR-технологиями, мобильные приложения для туристов, турпродукты, рассчитанные на разные категории людей, экстремальные кейсы и маршруты, адаптированные для людей с особенностями здоровья, - подчеркнул руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Богдан Кондратов. - Радует, что в конкурсе регистрируется большое количество молодежи: около 64% участников до 35 лет. Среди них - молодые предприниматели и туроператоры, рестораторы и отельеры, event-менеджеры, которые уже предлагают своим гостям интересный современный туристический продукт. Кроме того, конкурс объединяет и людей со свежими идеями, делающими свои первые шаги в сфере туризма, желающими получать новые знания, проявлять себя. Это значит, что индустрия гостеприимства становится моложе, появляется больше авторских креативных идей, новых решений, привлекающих наших туристов в разные уголки России".

На всех этапах конкурса участников будут поддерживать наставники - лидеры индустрии, именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

О конкурсе "Мастера гостеприимства" и о том, как проект может изменить жизнь, рассказала полуфиналист первого и второго сезонов конкурса, Посол гостеприимства Самарской области Ольга Лодочникова.

"Конкурс "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей" дал шанс хорошего старта в новой для меня профессии - экскурсовода и автора туристического проекта "Путешествия с перезагрузкой". За короткий срок я погрузилась в сферу туризма и получила возможность общения с лучшими представителями туриндустрии. Полезные диалоги с профессионалами, командная работа, возможность посмотреть, как развивается отрасль в других регионах и применить знания в своем проекте. А еще высокая мотивация, которой заряжаешься - хочется воплощать и реализовывать свои идеи. Рада быть частью команды Мастеров! Участникам нового сезона желаю ничего не бояться, рассказывать о своем проекте и идеях, оставаться собой, максимально впитывать знания и получать радость общения с профессионалами на самом гостеприимном конкурсе страны!" - рассказала Ольга Лодочникова.

В новом сезоне участникам конкурса "Мастера гостеприимства" предстоит пройти несколько этапов: дистанционное тестирование (май), очные мероприятия (июнь-июль) и гранд-финал конкурса (сентябрь) в разных городах России. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.

Мастера будут попробовать свои силы в четырех направлениях: "Менеджеры индустрии гостеприимства" для профессионалов отрасли туризма, "Стартапы и прорывные идеи в туризме" для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, "Развитие территорий" для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России, "Будущее туризма" для студентов с социально ориентированным проектом. Организаторы подготовили для участников интересные испытания и яркие задания, а в очных этапах, наравне с мастерами, смогут участвовать представители туристического сообщества региона и даже те, кто только присматривается к сфере гостеприимства. Нужно будет лишь оставить заявку.

В зависимости от направлений победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, студенты получат гранты до 1,5 млн рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки. Важно, что мастера получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства России.