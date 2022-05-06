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Страхование Финансы

Транспортные средства Автобазы Правительства Нижегородской области под защитой ВСК

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Государственного бюджетного учреждения "Автобаза управления делами Правительства Нижегородской области".

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 180 транспортных средства, включая 15 пассажирских микроавтобусов, 4 грузовых автомобиля и 2 трактора. Стоимость контракта составила более 550 тыс. рублей.

"Обеспечение автомобилей федерального уровня качественной защитой — важная цель для любой страховой организации. Выбор в пользу ВСК говорит о высоком доверии к нашему сервису. Для нас взаимодействие с клиентами является стратегической задачей развития бизнеса. Мы всегда ответственно относимся к предоставляемым услугам. Так что уверен, что наше многолетнее сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам", — отметил Максим Сухов, директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК.

ГБУ НО "Автобаза управления делами Правительства Нижегородской области" оказывает транспортные услуги для юридических лиц в регионе: аренда автомобилей с водителем, перевозки пассажиров и грузов, прохождение технического осмотра, ремонтные работы, автомойка и шиномонтаж. С компанией сотрудничают такие правительственные ведомства, как Управление делами Президента РФ, Администрация Президента РФ, Государственная Дума РФ и Центральная избирательная комиссия РФ.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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