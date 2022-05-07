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Музыка Культура

Известный скрипач Сергей Кравченко проведет мастер-класс в Самаре

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 мая, в актовом зале Самарского государственного института культуры состоится мастер-класс Сергея Кравченко, заслуженного артиста России, профессора оркестровой кафедры Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Его учениками станут воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств, средних и высших профильных образовательных учреждений региона.

 

Визит маэстро пройдет в рамках образовательного и наставнического проекта "Музыкальная мастерская успешных", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Проект был инициирован командой специалистов самарской Детской музыкальной школы № 12 и преподавателями Самарского государственного института культуры. Его цель — дать возможность юным исполнителям бесплатно пройти занятия у ведущих музыкантов России, а педагогам — повысить профессиональные компетенции, не покидая область.

Сергей Кравченко пробудет в Самаре всего один день и проведет занятия не только с учащимися областного центра, но и с начинающими музыкантами из отдаленных населенных пунктов региона.

Напомним, в проекте "Музыкальная мастерская успешных" уже принял участие заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов Александр Дмитриев (баян). В течение ближайших месяцев в Самаре проведут мастер-классы ведущие педагоги страны: Евгений Петров (кларнет), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, и дирижер Юрий Васильев, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.


Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.
15 мая | воскресенье | 11:00 | Актовый зал СГИК (ул. Фрунзе, 167).

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

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