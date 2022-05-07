Известный скрипач Сергей Кравченко проведет мастер-класс в Самаре

В воскресенье, 15 мая, в актовом зале Самарского государственного института культуры состоится мастер-класс Сергея Кравченко, заслуженного артиста России, профессора оркестровой кафедры Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Его учениками станут воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств, средних и высших профильных образовательных учреждений региона.
Визит маэстро пройдет в рамках образовательного и наставнического проекта "Музыкальная мастерская успешных", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Проект был инициирован командой специалистов самарской Детской музыкальной школы № 12 и преподавателями Самарского государственного института культуры. Его цель — дать возможность юным исполнителям бесплатно пройти занятия у ведущих музыкантов России, а педагогам — повысить профессиональные компетенции, не покидая область.
Сергей Кравченко пробудет в Самаре всего один день и проведет занятия не только с учащимися областного центра, но и с начинающими музыкантами из отдаленных населенных пунктов региона.
Напомним, в проекте "Музыкальная мастерская успешных" уже принял участие заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов Александр Дмитриев (баян). В течение ближайших месяцев в Самаре проведут мастер-классы ведущие педагоги страны: Евгений Петров (кларнет), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, и дирижер Юрий Васильев, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.
15 мая | воскресенье | 11:00 | Актовый зал СГИК (ул. Фрунзе, 167).
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!