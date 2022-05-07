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Росреестр: в первом квартале 2022 г. в регионе выросло количество сделок с недвижимостью Росреестр: 90% электронной ипотеки в первом квартале зарегистрировали за 24 часа В Самаре выставили на продажу ТЦ "Самолет" за 685 млн рублей Олег Никитенко: Ситуация на рынке недвижимости прояснится к осени На Московском шоссе продают земли на 1,8 млрд рублей

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Росреестр: в первом квартале 2022 г. в регионе выросло количество сделок с недвижимостью

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2022 г. самарским управлением Росреестра зарегистрировано 24 327 прав собственников на жилые помещения на основании договоров купли-продажи. Это на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

По данным ведомства, за первые три месяца 2022 г. зарегистрировано 3011 договоров долевого участия, в Единый государственный реестр недвижимости внесено 14 657 записей об ипотеке.

При этом доля зарегистрированных электронных ипотечных сделок выросла на 27% и составила 59,5%.

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Надеюсь с обременением)

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 20 октября 2015 22:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

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