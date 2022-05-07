Росреестр: в первом квартале 2022 г. в регионе выросло количество сделок с недвижимостью

В первом квартале 2022 г. самарским управлением Росреестра зарегистрировано 24 327 прав собственников на жилые помещения на основании договоров купли-продажи. Это на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
По данным ведомства, за первые три месяца 2022 г. зарегистрировано 3011 договоров долевого участия, в Единый государственный реестр недвижимости внесено 14 657 записей об ипотеке.
При этом доля зарегистрированных электронных ипотечных сделок выросла на 27% и составила 59,5%.
Последние комментарии
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.