Росреестр: в первом квартале 2022 г. в регионе выросло количество сделок с недвижимостью

В первом квартале 2022 г. самарским управлением Росреестра зарегистрировано 24 327 прав собственников на жилые помещения на основании договоров купли-продажи. Это на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

По данным ведомства, за первые три месяца 2022 г. зарегистрировано 3011 договоров долевого участия, в Единый государственный реестр недвижимости внесено 14 657 записей об ипотеке.

При этом доля зарегистрированных электронных ипотечных сделок выросла на 27% и составила 59,5%.