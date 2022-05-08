Евгений Петриков продолжит карьеру в "Ладе"

Хоккейный клуб "Лада" подписал контракт на один сезон с защитником Евгением Петриковым, сообщает пресс-служба клуба.
Петриков в сезоне 2021/22 выступал за "Ростов", в 51 матче регулярного чемпионата он набрал 25 (10+15) очков. В 6 матчах плей-офф Евгений отметился 5 (1+4) набранными баллами, став лучшим бомбардиром южной команды в играх на вылет.
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