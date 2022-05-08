В Самаре на ул Советской Армии тушат сараи

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В воскресенье, 8 мая, в 16:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Советской Армии, 285 в Самаре, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.