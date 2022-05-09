День Победы в Самаре завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком

В понедельник, 9 мая, в 18:00 начнется праздничный концерт с участием академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева, заслуженного артиста России Дениса Майданова и других творческих коллективов. Праздничный салют и фейерверк начнутся в Самаре после 22:00 сразу после завершения концерта.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации поздравит самарцев и гостей столицы региона с Днем Победы, выступив на площади Куйбышева. Зрителям всех поколений понравятся народные песни в исполнении артистов знаменитого коллектива, будут исполнены песни времен Великой Отечественной войны, песни советских композиторов.

За почти полувековую историю своего существования ансамблем подготовлены десятки программ, тысячи концертов, которые посетили миллионы зрителей. С 1985 года ансамблем руководит народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории, лауреат премии МВД России, генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев. В этом коллективе Виктор Петрович прошел путь от солдата до генерала. Вся концертная деятельность ансамбля направлена на воспитание у соотечественников, военнослужащих чувства гордости и патриотизма за принадлежность Федеральной службе войск национальной гвардии России формирование у них высоких нравственных качеств, пропаганду и повышение престижа военной службы среди граждан страны.

Заслуженный артист России Денис Майданов — певец, композитор, поэт, актер и музыкальный продюсер — также станет главным приглашенным гостем на концерте в честь Дня Победы на площади Куйбышева. В творчестве Майданова понятия "Родина" и "Патриотизм" — не просто слова, это слова с большой буквы, глубокая, продуманная, прочувствованная гражданская позиция сына своего Отечества. Его песни часто открывают государственные праздники, парады. Песни Дениса Майданова пронизаны патриотическими нотами и текстами, и, конечно, любовью во всех ее проявлениях.

"Я считаю, что артист должен быть патриотом. Он в этой стране живет, здесь его дети, родители, здесь он работает, здесь его зритель. Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Ну, если только эта страна — не твой бизнес, а твоя душа и твое сердце в другой стране", — заявил Денис Майданов в одном из своих последних интервью.

Завершением всех торжественных мероприятий станет вечерний праздничный фейерверк и артиллерийский салют после 22:00 (1-я очередь набережной реки Волги и пл. Куйбышева). С пл. Куйбышева, а также на 1-й очереди набережной с установленных в акватории р.Волги трех барж в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооруженных Сил Российской Федерации, в сопровождении холостых залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30.

Прямая трансляция праздничного вечернего концерта с площади Куйбышева и фейерверка будет осуществляться в эфире телеканала ГТРК "Самара" "Самара 24", на сайте www.tvsamara.ru, в пабликах ГТРК "Самара", "Самарская область" "ВКонтакте".