День Победы в Самаре завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком

В понедельник, 9 мая, в 18:00 начнется праздничный концерт с участием академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева, заслуженного артиста России Дениса Майданова и других творческих коллективов. Праздничный салют и фейерверк начнутся в Самаре после 22:00 сразу после завершения концерта.
Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации поздравит самарцев и гостей столицы региона с Днем Победы, выступив на площади Куйбышева. Зрителям всех поколений понравятся народные песни в исполнении артистов знаменитого коллектива, будут исполнены песни времен Великой Отечественной войны, песни советских композиторов.
За почти полувековую историю своего существования ансамблем подготовлены десятки программ, тысячи концертов, которые посетили миллионы зрителей. С 1985 года ансамблем руководит народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории, лауреат премии МВД России, генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев. В этом коллективе Виктор Петрович прошел путь от солдата до генерала. Вся концертная деятельность ансамбля направлена на воспитание у соотечественников, военнослужащих чувства гордости и патриотизма за принадлежность Федеральной службе войск национальной гвардии России формирование у них высоких нравственных качеств, пропаганду и повышение престижа военной службы среди граждан страны.
Заслуженный артист России Денис Майданов — певец, композитор, поэт, актер и музыкальный продюсер — также станет главным приглашенным гостем на концерте в честь Дня Победы на площади Куйбышева. В творчестве Майданова понятия "Родина" и "Патриотизм" — не просто слова, это слова с большой буквы, глубокая, продуманная, прочувствованная гражданская позиция сына своего Отечества. Его песни часто открывают государственные праздники, парады. Песни Дениса Майданова пронизаны патриотическими нотами и текстами, и, конечно, любовью во всех ее проявлениях.
"Я считаю, что артист должен быть патриотом. Он в этой стране живет, здесь его дети, родители, здесь он работает, здесь его зритель. Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Ну, если только эта страна — не твой бизнес, а твоя душа и твое сердце в другой стране", — заявил Денис Майданов в одном из своих последних интервью.
Завершением всех торжественных мероприятий станет вечерний праздничный фейерверк и артиллерийский салют после 22:00 (1-я очередь набережной реки Волги и пл. Куйбышева). С пл. Куйбышева, а также на 1-й очереди набережной с установленных в акватории р.Волги трех барж в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооруженных Сил Российской Федерации, в сопровождении холостых залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30.
Прямая трансляция праздничного вечернего концерта с площади Куйбышева и фейерверка будет осуществляться в эфире телеканала ГТРК "Самара" "Самара 24", на сайте www.tvsamara.ru, в пабликах ГТРК "Самара", "Самарская область" "ВКонтакте".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !