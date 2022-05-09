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Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем Победы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"4 года продолжалась самая страшная, самая кровопролитная война ХХ века. 4 года мужчины и женщины плечом к плечу сражались на фронте и работали в тылу. И долгие годы после этого победители все вместе восстанавливали наше Отечество. Мы всегда будем помнить каждого, кто погиб, защищая нашу Родину. Будем помнить всех, кто работал в тылу. Мы всегда будем помнить цену этой великой Победы. И никогда не допустим нападения на нашу страну, переписывания славной истории России№, - подчеркнул Игорь Комаров.

Он отметил, что для всех жителей страны, для ветеранов День великой Победы — это радость и скорбь, это память, гордость, воспоминания и уважение. День Победы — священный праздник для всех поколений россиян, символ героизма и единения наших народов, преданности Родине и патриотизма.

"Пусть этот праздник всегда остается днем сплочения народов России, придает нам новые силы для укрепления могущества нашей Родины! Поздравляю Вас с Днем священной Победы!" - отметил Игорь Комаров.

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