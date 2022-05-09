Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем Победы.
"4 года продолжалась самая страшная, самая кровопролитная война ХХ века. 4 года мужчины и женщины плечом к плечу сражались на фронте и работали в тылу. И долгие годы после этого победители все вместе восстанавливали наше Отечество. Мы всегда будем помнить каждого, кто погиб, защищая нашу Родину. Будем помнить всех, кто работал в тылу. Мы всегда будем помнить цену этой великой Победы. И никогда не допустим нападения на нашу страну, переписывания славной истории России№, - подчеркнул Игорь Комаров.
Он отметил, что для всех жителей страны, для ветеранов День великой Победы — это радость и скорбь, это память, гордость, воспоминания и уважение. День Победы — священный праздник для всех поколений россиян, символ героизма и единения наших народов, преданности Родине и патриотизма.
"Пусть этот праздник всегда остается днем сплочения народов России, придает нам новые силы для укрепления могущества нашей Родины! Поздравляю Вас с Днем священной Победы!" - отметил Игорь Комаров.
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.