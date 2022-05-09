В День Победы Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"

В понедельник, 9 мая, после окончания Парада Победы состоялось возложение цветов к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в память о героях, защищавших Родину в Великой Отечественной Войне.
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель командующего 2-й Гвардейской армии гвардии полковник Павел Олексюк, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, а также депутаты, представители силовых ведомств и общественных организаций.
"Спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, под санкционным давлением, в условиях беспрецедентной информационной войны и разгула русофобии защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России, — отметил Дмитрий Азаров. - Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее".
После возложения прозвучал гимн Российской Федерации и десятикратный ружейный залп в честь героев, защитивших Родину от фашизма.
Напомним, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся весь день и завершатся вечерним концертом, праздничным фейерверком и артиллерийским салютом.
С площади Куйбышева, а также с установленных в акватории Волги трех барж в районе 1-й очереди набережной в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооруженных Сил Российской Федерации в сопровождении холостых залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30.
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