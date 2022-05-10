В Самарской области прошли мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

9 мая в Самарской области прошли торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Их кульминацией стали вечерний концерт на площади им. Куйбышева, праздничный фейерверк и салют.

Напомним, что программу праздничных мероприятия 9 мая открыл военный парад в Самаре с участием 28 парадных расчетов и около 2000 человек. После военного парада стартовало шествие "Бессмертного полка". В этом году акция получилось особенно масштабной. На территории региона в ней очно приняли участие более 170 тысяч человек.

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошел в "Бессмертном полку" с портретом своего героя — участника Великой Отечественной войны. Позже глава региона вместе с представителями силовых ведомств, общественных, военно-патриотических и ветеранских организаций возложил цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в память о героях, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.

Для ветеранов, почетных граждан города и области был организован торжественный прием, на котором губернатор вручил заслуженные награды за труд, служение людям и развитие ветеранского движения.

На вечернем концерте на площади Куйбышева для жителей Самарской области выступили лучшие творческие коллективы и артисты региона, в том числе государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова, солисты Самарского академического театра оперы и балета. Поздравить жителей губернии с Днем Победы приехали заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Дагестана Александр Коган, ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева.

Со сцены земляков с великим праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров: "Сегодня день великой радости и великой памяти. День великой гордости за нашу страну, за нашу великую историю. За поколение победителей, которые ценой своей жизни защитили мирное небо над нашей страной, освободили мир от нацизма".

Глава региона отметил тот огромный вклад, который внесли в достижение Победы жители региона. "Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт и половина из них не вернулись домой. Здесь, в тылу, не щадя своей жизни и сил, отдавая последнее, создавалось оружие победы. Мы помним и чтим, и никогда не забудем и никогда не предадим этой памяти великого поколения победителей!", — отметил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие, следуя заветам предков, снова защищают мир от нацизма. "К сожалению, нацизм вновь пророс у самых границ нашей страны. И наши парни сражаются сегодня там, чтобы здесь мы жили в мире, чтобы мирное небо было над нашей родной землей, над Россией. Мы едины с ними! Мы благодарны им за их подвиги, о которых мы узнаем каждый день. Они защитники, они наша гордость. И мы будем славить их каждый день. Давайте своим единством окажем им поддержку, сделаем все, чтобы приблизить победу, — подчеркнул глава региона. — Давайте поможем людям, которые оказались в беде, под пулями и снарядами, восстановить их экономику. И Самарская область уже это делает. Мы уже помогаем нашим братьям из ЛНР и ДНР восстанавливать города и села. Уверен, мы сделаем все для того, чтобы этот мир, наш мир, русский мир никогда не был в руках нацистов. С праздником, с Днем Великой Победы!"

Дмитрий Азаров вместе с участниками концерта, депутатами Государственной Думы РФ Александром Хинштейном, Леонидом Симановским, главой Самары Еленой Лапушкиной и тысячами земляков, пришедших на концерт, исполнили легендарную песню "День Победы". Завершили праздничный концерт красочный фейерверк и салют.