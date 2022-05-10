В Самарской области 10 мая коронавирусом заболели 63 человека

В Самарской области 10 мая COVID-19 заболели еще 63 человека. Больше всего заразившихся в Самаре - 45 человек. На втором месте антирейтинга Тольятти - шестеро заболевших. На третьем - Хворостянский и Кошкинский районы с тремя случаями.
География распространения недуга по районам и муниципалитетам выглядит следующим образом:
- 45 в г. Самара
- 6 в г. Тольятти
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в г. Кинель
54 человека обследовано с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ"; девять человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Госпитализированы 22 пациента.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.