В Самарской области 10 мая коронавирусом заболели 63 человека

В Самарской области 10 мая COVID-19 заболели еще 63 человека. Больше всего заразившихся в Самаре - 45 человек. На втором месте антирейтинга Тольятти - шестеро заболевших. На третьем - Хворостянский и Кошкинский районы с тремя случаями.

География распространения недуга по районам и муниципалитетам выглядит следующим образом:

- 45 в г. Самара

- 6 в г. Тольятти

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в г. Кинель

54 человека обследовано с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ"; девять человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Госпитализированы 22 пациента.