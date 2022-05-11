При тушении электрощитка из дома в Самаре эвакуировали 12 человек

Во вторник, 10 мая, примерно в 9:49 произошел пожар в 1-м подъезде дома № 59 "а" на Заводском шоссе в Промышленном районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел электрощиток на площади 0,5 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 10 человек, которые ликвидировали пожар в 10:10.

В региональном управлении МЧС России отметили, что из здания было эвакуировано 12 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.