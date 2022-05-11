Анастасия Павлюченкова уступила на старте одиночного турнира в Риме, но выиграла в паре

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть первый круг одиночного грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, но одержала победу в парном разряде, сообщает championat.com.

Соперницей россиянки в одиночке стала канадка Лейла Фернандес. Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фернандес — ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Итог встречи: 6:1, 2:6, 2:6 в пользу Фернандес.

А вот пара Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой (Россия) смогла пробиться в 1/8 финала соревнований. В упорной борьбе они обыграли американок Корри Гауфф и Джессику Пегулу со счётом 5:7, 6:2, [11:9]. Матч продлился 1 час 25 минут. Российский тандем один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гауфф и Пегулы шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.