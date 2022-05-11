Анастасия Павлюченкова уступила на старте одиночного турнира в Риме, но выиграла в паре

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть первый круг одиночного грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, но одержала победу в парном разряде, сообщает championat.com.
Соперницей россиянки в одиночке стала канадка Лейла Фернандес. Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фернандес — ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Итог встречи: 6:1, 2:6, 2:6 в пользу Фернандес.
А вот пара Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой (Россия) смогла пробиться в 1/8 финала соревнований. В упорной борьбе они обыграли американок Корри Гауфф и Джессику Пегулу со счётом 5:7, 6:2, [11:9]. Матч продлился 1 час 25 минут. Российский тандем один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гауфф и Пегулы шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!