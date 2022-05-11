Кубок Гагарина едет в Самару

Главный клубный трофей отечественного хоккея "Кубок Гагарина" будет выставлен в пятницу, 13 мая, с 16:00 до 17:00 в СКК "Дворец спорта" на ул. Молодогвардейская, 222. Презентует его воспитанник самарского хоккея Тахир Мингачев.
Хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе ХК ЦСКА (Москва) и получил право на сутки забрать трофей в личное пользование. Такая возможность предоставляется каждому из игроков победившей в финале команды с 2012 года. Как правило, хоккеисты в этот день везут Кубок на родину.
Во Дворце спорта все желающие получат уникальную возможность сфотографироваться с Кубком и взять автограф у Тахира.
Напомним, хоккейный клуб ЦСКА выиграли седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ у "Металлурга" со счетом — 4:1 и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА — второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после трех поражений в первых четырех матчах.
Отметим, что воспитанник самарского хоккея Тахир Мингачев был признан лучшим новичком финала.
Тахир Мингачев. Родился 31 июля 2001 года в Самаре. Хоккеем занимается с 4 лет. Первый тренер — Валерий Додаев. Выступает за хоккейный клуб ЦСКА (Москва). Амплуа — нападающий. Игровой номер — 63. Серебряный призер чемпионата мира U-18 (Швеция, 2019). Чемпион Высшей хоккейной лиги в составе столичного клуба "Звезда" (сезон 2019/2020). Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (сезон 2021/2022).