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Хоккей Спорт

Кубок Гагарина едет в Самару

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный клубный трофей отечественного хоккея "Кубок Гагарина" будет выставлен в пятницу, 13 мая, с 16:00 до 17:00 в СКК "Дворец спорта" на ул. Молодогвардейская, 222. Презентует его воспитанник самарского хоккея Тахир Мингачев.

Хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе ХК ЦСКА (Москва) и получил право на сутки забрать трофей в личное пользование. Такая возможность предоставляется каждому из игроков победившей в финале команды с 2012 года. Как правило, хоккеисты в этот день везут Кубок на родину.

Во Дворце спорта все желающие получат уникальную возможность сфотографироваться с Кубком и взять автограф у Тахира.

Напомним, хоккейный клуб ЦСКА выиграли седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ у "Металлурга" со счетом — 4:1 и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА — второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после трех поражений в первых четырех матчах.

Отметим, что воспитанник самарского хоккея Тахир Мингачев был признан лучшим новичком финала.

Тахир Мингачев. Родился 31 июля 2001 года в Самаре. Хоккеем занимается с 4 лет. Первый тренер — Валерий Додаев. Выступает за хоккейный клуб ЦСКА (Москва). Амплуа — нападающий. Игровой номер — 63. Серебряный призер чемпионата мира U-18 (Швеция, 2019). Чемпион Высшей хоккейной лиги в составе столичного клуба "Звезда" (сезон 2019/2020). Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (сезон 2021/2022).

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