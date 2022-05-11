Майский велопробег: сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в памятном велопробеге

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в "Велопробеге Победы", посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Представители ННК и их дети, молодые специалисты предприятия, ученики профильного "Роснефть-класса" стартовали в велопробеге символического километража.

На велосипедах они проехали 7,7 км, посетив мемориалы и памятники Новокуйбышевска, посвящённые павшим героям в Великой Отечественной войне.

Акцию приурочили к 9 Мая. Кроме того, так сотрудники ННК решили поддержать российских военнослужащих и выразили солидарность с государственным курсом, направленным на защиту суверенитета и безопасности нашей страны.

Велопробег стал не единственным мероприятием памятных майских дней. Накануне 9 Мая в сквере имени Менделеева представители ННК — работники профсоюза, ветераны и молодежь компании — возложили цветы к памятнику первому директору предприятия Анне Федотовой.

На встрече прозвучали слова признательности поколению победителей, которые после окончания войны восстанавливали экономику страны, закладывали фундамент для развития и новых достижений.

Делегация нефтехимиков приняла также участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Славы в Самаре.

В праздничный день больше ста сотрудников ННК вышли на парад Победы, который прошёл на площади им. Ленина в Новокуйбышевске.

Как рассказал представитель предприятия Александр Уланов, у него воевали два деда.

"Они прожили долгую жизнь и учили меня, как важно помнить уроки истории, — сказал Александр. — Я чувствую всем сердцем благодарность предкам, которые своим подвигом на полях сражений подарили нам возможность жить в мирной и свободной стране".

В целом памятные мероприятия объединили 500 работников предприятия. Подарки и поздравления получили все ветераны Великой Отечественной войны, которые долгие годы были в рабочем строю нефтехимиков Новокуйбышевска.