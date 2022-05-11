Майский велопробег: сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в памятном велопробеге

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в "Велопробеге Победы", посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Представители ННК и их дети, молодые специалисты предприятия, ученики профильного "Роснефть-класса" стартовали в велопробеге символического километража.
На велосипедах они проехали 7,7 км, посетив мемориалы и памятники Новокуйбышевска, посвящённые павшим героям в Великой Отечественной войне.
Акцию приурочили к 9 Мая. Кроме того, так сотрудники ННК решили поддержать российских военнослужащих и выразили солидарность с государственным курсом, направленным на защиту суверенитета и безопасности нашей страны.
Велопробег стал не единственным мероприятием памятных майских дней. Накануне 9 Мая в сквере имени Менделеева представители ННК — работники профсоюза, ветераны и молодежь компании — возложили цветы к памятнику первому директору предприятия Анне Федотовой.
На встрече прозвучали слова признательности поколению победителей, которые после окончания войны восстанавливали экономику страны, закладывали фундамент для развития и новых достижений.
Делегация нефтехимиков приняла также участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Славы в Самаре.
В праздничный день больше ста сотрудников ННК вышли на парад Победы, который прошёл на площади им. Ленина в Новокуйбышевске.
Как рассказал представитель предприятия Александр Уланов, у него воевали два деда.
"Они прожили долгую жизнь и учили меня, как важно помнить уроки истории, — сказал Александр. — Я чувствую всем сердцем благодарность предкам, которые своим подвигом на полях сражений подарили нам возможность жить в мирной и свободной стране".
В целом памятные мероприятия объединили 500 работников предприятия. Подарки и поздравления получили все ветераны Великой Отечественной войны, которые долгие годы были в рабочем строю нефтехимиков Новокуйбышевска.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !