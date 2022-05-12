Два человека погибли и один пострадал в самарской квартире

В среду, 11 мая, в доме на ул. Дружбы народов в Куйбышевском районе Самары обнаружили троих молодых людей 23 лет. Двое из которых скончались, один госпитализирован. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе СВГК.

Предположительно, молодые люди чем-то отравились, но чем именно, пока не известно.

На место происшествия выезжали сотрудники СВГК. Происшествие зарегистрировано Единой диспетчерской службой компании. "При первом обследовании квартиры обнаружено, что вентиляционный канал в кухне застроен, - отметили в СВГК. - Проводится подробное расследование случившегося".