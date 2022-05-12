Художественный музей представил программу на Ночь музеев-2022

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Ночь музеев в 2022 г. пройдет в Самаре с 21 по 22 мая. Художественный музей начнет принимать гостей с 18:00 21 мая. Программа приурочена к 125-летию музейной коллекции и называется "Окольцованные" (6+), в честь текущей выставки самарского пейзажа в Мраморном зале.