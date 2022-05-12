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Музеи и выставки Культура

Художественный музей представил программу на Ночь музеев-2022

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночь музеев в 2022 г. пройдет в Самаре с 21 по 22 мая. Художественный музей начнет принимать гостей с 18:00 21 мая. Программа приурочена к 125-летию музейной коллекции и называется "Окольцованные" (6+), в честь текущей выставки самарского пейзажа в Мраморном зале.

Афиша включает традиционные кураторские показы и тематические экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых и музыкальную программу.

Центральным событием станет открытие фрески в музейном дворе, созданной художниками творческого объединения Aksometry LAB. Работа над проектом будет вестись пять дней.

Билет на мероприятие стоит 350 рублей. Продажа уже открыта. Организаторы отмечают, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

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