На обновляемом участке ул. Советской Армии устроят парковочный и остановочный "карман"

Парковочный "карман" общей площадью 600 кв. м появится вблизи остановки "Комплекс профилакториев" на ул. Советской Армии. Важно отметить, что работы на этом объекте предусмотрены в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Перед тем как дорожные службы выйдут на объект, курирующим ведомством производится осмотр прилегающих к проезжей части территорий, в частности парковочных и остановочных площадок. На этом месте и ранее располагалась парковка, однако, покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии. Совместно с заказчиком в лице департамента городского хозяйства и экологии было принято решение об обновлении этого парковочного "кармана". Сама улица на ремонтируемом участке достаточно узкая — мест для стоянки транспорта очень мало, поэтому такой "карман" здесь будет как никогда кстати", — рассказал главный специалист МБУ Самара "Дорожное хозяйство" Юрий Лазовский.

В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы.

"На данном парковочном "кармане" была полностью выполнена разборка покрытия — демонтировано старое полотно и щебеночное основание. Бригада полностью отработала грунтовое основание, вывело его в отметку и уплотнило. В настоящий момент спецтехника распределяет щебеночный слой — его толщина достигнет 26 сантиметров. Поверх будет уложено еще два слоя асфальта — крупнозернистый А-32НН и узкофракционная ЩМА-16. Идентичный дорожный "пирог" появится и на остановочном кармане", — сообщил начальник участка подрядной организации ООО "ПСК" Владимир Качкан.

Помимо обновления дорожного полотна и установки люков колодцев (ливневых и смотровых) на проектную отметку, подрядная организация отремонтирует уширение остановочной площадки общественного транспорта. Такой остановочный "карман" позволит выполнить высадку пассажиров общественного транспорта, не препятствуя основному потоку движения автомобилей.

"Несмотря на то, что работы вошли уже в завершающую стадию — подрядчику осталось закончить обновление парковочного и остановочного карманов, погода сейчас вносят свои коррективы. Асфальтобетонная смесь, которую мы используем при укладке, согласно технологии нельзя устраивать в дождливую погоду. В настоящий момент погодные условия не позволяют выполнить устройство покрытия", — добавил Юрий Лазовский.

Напомним, ремонт ул. Советской Армии на участке от Пятой Просеки до ул. Ново-Садовой выполняется на средства дорожного нацпроекта. Благодаря выделенным средствам порядка 15 тыс. кв. м дорожного полотна станут безопаснее, а объездной путь водителей на время реконструкции ул. Ново-Садовой будет намного комфортнее.