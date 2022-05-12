В Самарской области многодетных освободят от платы за парковки

Многодетные семьи в Самарской области смогут бесплатно пользоваться платными парковками. Но речь идет только об участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Соответствующий проект изменений в приказ министерства транспорта Самарской области опубликован на сайте регионального правительства в среду, 11 мая. В Правила пользования платными парковками внесено дополнение о том, что автотранспортные средства, принадлежащие многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, размещаются бесплатно.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Сейчас от платы за такие парковки освобождены водители электромобилей, машин, оборудованных для перевозки инвалидов, техники правоохранителей, чрезвычайных служб и скорой помощи, автомобили дипломатических миссий.

Напомним, что в октябре прошлого года самарские общественники обратились к председателю гордумы Самары Алексею Дегтеву с просьбой рассмотреть возможность парковать личные автомобили, принадлежащие многодетным семьям, на местах для инвалидов, как правило, пустующих.