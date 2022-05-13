Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина занимающая 23-е место в рейтинге WTA, в третьем круге турнира в Риме обыграла третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:4, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Касаткина допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету Бадосы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Турнир в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свентек, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Плишкову.