Самарскую область посетит представитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Олег Иванников

Цель визита — мониторинг избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов пяти муниципальных образований Самарской области, запланированных к проведению 15 мая.
В рамках поездки запланированы встречи с председателем Избирательной комиссии Самарской области Вадимом Михеевым, председателем территориальной избирательной комиссии города Жигулевска Романом Волколупом, а также членами участковых избирательных комиссий, организующих голосование как в Жигулевске, так и на территории Железнодорожного, Красноглинского и Советского районов города Самары.
В ходе посещения избирательных участков Олег Иванников сможет оценить ход голосования, готовность помещений для голосования и работу общественных наблюдателей.
Участие в выборах независимого эксперта, имеющего большой опыт наблюдения за выборами всех уровней, послужит дополнительной гарантией легитимности и прозрачности избирательного процесса.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...