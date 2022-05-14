В Самаре 90 человек тушили пожар в частном доме

В субботу, 14 мая, в 7:44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме и надворных постройках в 6-м Карьерном переулке, 99 в Железнодорожном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем выехали 90 человек и 25 единиц техники. В качестве дополнительной помощи на место происшествия был направлен автомобиль рукавный, пожарная насосная станция, а также два бойлера.

В 8:58 пожар на площади 150 кв. м был ликвидирован на площади 150 кв. метров.

В региональном управлении МЧС России уточняют, что погибших и пострадавших нет.