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Выборы Власть и политика

В Самарской области начал работу независимый эксперт Олег Иванников

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область прибыл представитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Олег Иванников. Поводом стало проведение дополнительных выборов депутатов представительных органов пяти муниципальных образований Самарской области, которые проходят 15 мая.

15 мая в Самарской области проходят довыборы депутатов гордумы Жигулевска, а также советов депутатов Железнодорожного, Советского, Красноглинского районов Самары и собрания представителей сельского поселения Васильевка Ставропольского района.

Независимый эксперт Олег Иванников рассказал: "Основной день голосования - это 15 мая, воскресенье. Я думаю, что явка, которую показывают сельские поселения, будет заметно выше, чем в областном центре, чем в городах. Это тенденция, которая характерна не только для Самарской области, но и для России в целом. Сегодня жалоб, которые могли бы попасть в поле зрения областной избирательной комиссии, нет и в саму избирательную комиссию тоже не поступало. Обстановка рабочая, штатная, ждем дня голосования".

В выборах участвуют кандидаты от партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, а также самовыдвиженцы. "Независимый общественный мониторинг" - общественная организация, которая занимается наблюдением за избирательными кампаниями на территории России. Олег Иванников - эксперт, имеющий большой опыт.

"Электоральные процессы, происходящие в Самарской области, я отслеживаю уже более 10 лет и могу подтвердить, что в Самарской области выборы происходят честно, открыто, законно. Это осуществляется в том числе благодаря качественному общественному наблюдению. Общественная палата Самарской области внесла большой вклад в подготовку наблюдателей. И сейчас общественное наблюдение находится на очень высоком качественном уровне, что позволяет бороться с ложной информацией, которая так или иначе распространяется в разных пабликах в сети. На мой взгляд, работа поставлена очень правильно", - поясняет Олег Иванников.

Эксперт отметил, что, как правило, местные выборы отличаются невысокой явкой. Но в последнее время люди ощущают ответственность перед обществом, своей семьей и голосуют за свое будущее. Олег Иванников добавил, что Самарская область всегда отличалась повышенным запросом на правду.

Посещая избирательные участки, Олег Иванников сможет оценить ход голосования, готовность помещений и работу общественных наблюдателей: "Мы поедем посещать различные участки, проверим, как работают наблюдатели, где-то подскажем, что лучше делать, как лучше наблюдать. Но в целом подготовка проведена на отлично".

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