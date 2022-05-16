Дарья Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Риме

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в финал турнира WTA-1000 в Риме. В полуфинале она уступила Онс Жабер из Туниса, встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 5:7, пишет championat.com.