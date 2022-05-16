Ночью в Самаре на ул. Советской Армии семь человек тушили иномарку

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В воскресенье, 15 мая, в 23:38 пожарные получили сообщение о возгорании машины напротив дома №23 на ул. Советской Армии в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.