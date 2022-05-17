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Нефтехимия ТЭК

Профсоюзная организация Тольяттиазота получила знамя за эффективное социальное партнерство

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профсоюзная организация ПАО "ТОАЗ" получила почетное знамя "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда-2022".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Высокую награду вручили по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на торжественном собрании представителей трудовых коллективов предприятий и организаций Самарской области в КЦ "Автоград". Председатель профсоюза Тольяттиазота Дмитрий Назин получил почетное знамя из рук председателя Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрия Колесникова и заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной.

Награда свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности предприятия и эффективной работы его профсоюзной организации. Немаловажной ступенькой для ее получения послужило признание коллективного договора ПАО "Тольяттиазот" за 2021-2024 гг. лучшим в области.

"После признания коллективного договора лучшим мы берем новые вершины на этом поприще. Знамя - это награда уровнем выше. Для профсоюзной организации это очередное признание эффективного социального партнерства и налаженной работы по улучшению условий труда для работников предприятия. Столь высокую награду мы получаем впервые, но с честью будем нести ее", - отметил председатель профсоюзной организации ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.

"Профсоюзная организация Тольяттиазота известна активной позицией и постоянной деятельностью на благо трудового коллектива. Примечательно, что большинство инициатив профсоюзной организации получают поддержку руководства предприятия, в том числе и в коллективном договоре. Поэтому не удивительно, что это предприятие является одним из лучших в системе социального партнерства, и ТоАЗ уверенно победил в нашем конкурсе", - прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

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